» النرويج تعلق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا

10 أكتوبر 2019 - 07:31 م

علقت النرويج، مساء اليوم الخميس، تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا، بحسب ما نشرته "سبوتنيك الروسية".





وجاءت الخطوة النرويجية إثر العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا يوم الأربعاء شمال سوريا.







