» «كلوب» يحسم موقفه من تدريب المنتخب الألماني

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نفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موافقته على تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني.

وأوضح «كلوب»، في مقابلة بثتها شبكة "ماجينتا" التلفزيونية اليوم الخميس: «لا أشعر بهذا ولا أفكر فيه الآن، لا يمكنني أن أقول إنني الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100 بالمئة».

وأشار إلى أنه قد يفكر في الأمر إذا أثيرت هذه المسألة في أي وقت «ولكن ليس الآن».

وفاز كلوب، بجائزة أفضل مدرب لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي حاليا بفارق ثماني نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وقال كلوب، الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى 2022 ، : "حتى الآن ، أشعر بسعادة بالغة لما قدمته".

ويرغب ليفربول في تمديد عقد كلوب المدير الفني الأسبق لبوروسيا دورتموند الألماني.

وفي المقابل، ينتهي عقد يواخيم لوف مع المنتخب الألماني (مانشافت) بعد كأس العالم 2022.

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