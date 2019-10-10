» لاعبو الأهلي يغادرون معسكر المنتخب

10 أكتوبر 2019 - 08:22 م

غادر لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني المُقام حاليًا في التجمع الخامس من أجل حضور احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز.

ووافق حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، على السماح للاعبين بحضور احتفالية تسليم درع الدوري على أن يعودوا للمعسكر بعد انتهاء الحفل مباشرًا.

وشارك اللاعبون في تدريبات المنتخب التي جرت اليوم على إستاد القاهرة الدولي قبل المغادرة لحضور الحفل، في إطار تحضيرات المنتخب لودية بتسوانا.