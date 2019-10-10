إخلاء سبيل 135 متظاهرًا في أحداث الجمعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 135 متهمًا في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية مظاهرات سبتمبر.

ونشر عدد من المحامين الحقوقين، أسماء 135 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم اليوم.

وقال مصدر قضائي مطلع، إنه خلال ساعات سيتم إخلاء سبيل 500 متهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تشمل المئات من المتهمين على خلفية مظاهرات سبتمبر.

وأضاف المصدر، أنه سيبلغ إجمالي المفرج عنهم خلال اليومين المقبلين، 700 متهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في الثلث الأخير من سبتمبر الماضي.

وكشف المصدر، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع المُخلى سبيلهم قيد المتابعة الأمنية، بعد الإفراج عنهم من أقسام الشرطة التابعين لها.

وأرجع المصدر هذا القرار لما أسماه بالإنفراجه في ملف المحبوسين على خلفية تظاهرات سبتمبر، ونظر الجهات المسئولة إلى أمرهم بعين الإعتبار.

وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضًا كمحاولة لاحتواء الشباب الغاضب غير المتورط في أحداث عنف أو قضايا إرهابية ضمن تطورات مجريات الأمور سياسيًا في البلاد.

وننشر أسماء المخلى سبيلهم من نيابة أمن الدولة العليا كالآتي:

1- محمد فرج أمين حسين

2- عيسى فرج أمين حسين

3- محمد عيسى أحمد إبراهيم

4- محمد سيد منصور عبد الوهاب

5- يوسف أشرف يوسف علي

6- معوض أبو سيف أبو سيف هليل

7- عمرو شريف حسب النبي أبو الدهب

8- أحمد سمير محمد محمد الطويل

9- عبد الله محمد أحمد محمد خليل

10- محمد جمال محمد بخيت

11- محمود شعبان عبد الحميد أبو السعود

12- أحمد أشرف السيد إمام

13- وائل رمضان عبد الحميد أحمد

14- الدسوقي أحمد صبحي الحامولي

15- أحمد السيد عبد العال سليمان

16- مصطفي هادي مصطفي كمال مرسي

17- أحمد فتحي عوض عوض

18- إيهاب مرزوق وديع عبد الرشيد

19- محمد علي محمد سلومة

20- محمود حسن فكري علي

21- عيد رضوان شلقامي محمد

22- محمد حمدي محمد عبد الحميد

23- عبد الباقي شريف عبد العزيز أبو سيف

24- عصام عبده السيد حسين

25- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزاوي

26- صفي الدين محمد شوقي عبد الحميد

27- جمال عبد الناصر محمد محمود

28- محمود زكريا زهري ثابت

29- محمد عبد الحميد سليمان محمود

30- محمد مجدى درويش إبراهيم

31- محمد النقراشي توفيق رهوني

32- محمد أحمد محمد محمد

33- محمد حسني عشماوي عبد الرؤوف

34- خالد عبد العزيز مصطفى إبراهيم

35- إمام يسري إمام عبد الله

36- عبد الله أحمد عبد المقصود أحمد

37- أحمد علي شعبان حسن

38- أحمد خليل عبد العزيز خليل

39- مصطفي ريان محمد الشاذلي

40- محمد أحمد جلال محمود هندي

41- عبد العزيز صلاح علي عبد العال

42- محمد مصطفى أحمد حسين

43- وليد أحمد فؤاد أحمد

44- عبد الفتاح أمين عبد المنعم خاطر

45- مصطفى محمود محمد مرسي

46- إبراهيم محمود فرجاني محمد

47- أحمد صالح مصطفي صالح

48- علي محمد علي علي علي

49- إسلام صلاح مبروك عبد العزيز

50- فتحي محمد فتحي محمود

51- علاء أحمد توفيق عبد الصمد

52- معتز محمد سعد زغلول

53- فتحي محمد فتحي أبو حجر

54- عبد الله أحمد السيد محمد

55- جلال محمود زينهم محمد

56- أمير كرم عبد الصبور سرحان

57- محمد إبراهيم محمد إبراهيم داود

58- أحمد محمد يوسف الأمروني

59- خالد عبد السلام عبد الرازق عبد السلام

60- مصطفي عبد الغفار عبد المعز السلكاوي

61- شريف أنس الوجود محمد إسماعيل

62- حسام محمد عبد الغني محمود محمد

63- سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم

64- سعيد مسعود أحمد طه

65- محمد محمد عبد المنعم محمد

66- حازم فرغلي راغب فرغلي

67- محمد السيد صابر يوسف

68- أحمد حسام الدين رستم سلامة

69- عبد الرحمن مفتاح محمد محمد

70- يوسف اقلاديوس عجبان اقلاديوس

71- ماريو مشيل تحيه اقلاديوس

72- هاني فوزي صابت محمد

73- حسام الدين مصطفي أحمد حافظ

74- يوسف هشام محمد الزهيري

75- محمود زغلول حسين سيد

76- عصام أشرف علي الأصم

77- علاء حسن محمد خليل

78- محمد أسامة عيد عبد الكريم

79- أحمد محمد عبد النعيم سيد

80- أحمد أشرف أحمد محمود

81- عبد الصمد أحمد قطب عبد الجواد

82- عبد الرحمن سعيد فتحي محمد

83- عبد الله عادل عبد الله أحمد

84- محمد محمود أحمد محمود القفاص

85- محمود أحمد البدوي محمود محمد

86- عبد الله عادل عبد الجيد سند

87- أيمن عبد العزيز حسين أحمد

88- هشام جمعة رسمي عيد

89- ناصر محمد محمد عبد الحفيظ

90- محمد جلال أحمد حسين

91- جلال أسامة جلال إسماعيل

92- ضياء الدين أحمد محمد سيد

93- سعيد محمد عبد اللطيف حسن أحمد

94- أمجد مجدي فتوح محمد حسان

95- محمود سلطان محمد مرشد

96- فارس ناصر مصطفى اللقاني

97- عادل سيد علي محمد

98- أحمد محمد عبد العظيم غنيمة

99- محمد طه أحمد محمد عبد الفتاح

100- علي عبد الفتاح عبد الهادي السيد

101- سيف الدين أحمد محمد محمد راشد

102- محمد عبد الجليل محمد عبد الجليل

103- أسامة إيهاب وجدي عطوة

104- إسماعيل أحمد خيري أحمد مكاوي

105- أحمد فكري محمد مصطفي أحمد

106- محمود أحمد محمد علي

107- عمر عاصم صلاح الدين عبد الحليم

108- أحمد جمال محمد مقبل عطيه

109- محمد ناصر زكريا عبد العزيز

110- عبد الرحمن عنتر نور الدين عسران

111- إسلام محمود محمد علي حسانين

112- سيد مصطفي أحمد نصر

113- محمد حسين إبراهيم محمود

114- محمد سيد خليل إبراهيم

115- عبد الله محمد عزت محمد فخر الدين

116- إبراهيم أحمد محمد القاطوري

117- سليمان مصطفى محمد سليمان

118- محمود مصطفى محمد حسين

119- كرم خالد عبد العظيم أحمد أحمد منصور

120- حمدي عبد الرحيم علي عبده

121- محمد عبد الحميد حسين محمد

122- عبد الرحمن أحمد السيد جمعة

123- خضر عباس خضر يس

124- وائل محمد إبراهيم عبد الحليم

125- أحمد عمرو محمد عبد العزيز بيومي

126- عبد الكريم محمد السيد السيد علي

127- مؤمن عصام رجب أحمد

128- علي نابوت محمد عبد الرحمن

129- يوسف محمد سمير النزهي

130- أحمد بيومي عبد الباسط حبيب

131- بدر الدين عبد المنعم أحمد دراز

132- السيد رجب عبد العاطي أبو المعاطي

133- أحمد صلاح عبد العال علي

134- حسين كمال عبد السلام أحمد

135- أحمد فتحي عبد العزيز محمد