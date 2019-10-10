  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
أرشيفية

بالصور.. جمال وعلاء مبارك في عزاء الفنان طلعت زكريا

فان دايك

بالفيديو.. موقف مُحرج لمدافع ليفربول بسبب «صلاح»

أرشيفية

الأمم المتحدة تدعو لهذا الأمر العاجل في سوريا

أرشيفية

إخلاء سبيل 135 متظاهرًا في أحداث الجمعة

أرشيفية

التضخم يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنبن من طقس الغد

ارشيفية

السعودية تتخذ قرارًا مهمًا بشأن نصف مليون عامل وافد

أرشيفية

رد أمريكي حاسم على العملية التركية في سوريا

أرشيفية

أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك خلال التعاملات المسائية

أرشيفية

مصر تنفي وثيقة أثارت جدلًا بشأن سد النهضة

منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة "بتسوانا"

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك

#

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

#

الزمالك يبدأ استعداده لموقعة مصر للمقاصة

#

منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا

المصريون

البدرى

منتخب مصر

أدى المنتخب الوطني الأول تدريباته لليوم الثالث على التوالي باستاد القاهرة الدولي استعدادًا للمباراة الودية أمام بتسوانا والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وأشرف حسام البدري المدير الفني للمنتخب ، وجهازه المعاون على تدريبات الفريق التي شارك فيها جميع اللاعبين المختارين لخوض المعسكر الحالي.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية استعدادًا لمواجهة بتسوانا الودية التي تأتي في إطار الإعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقرر لها يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل إرهابي حاول استهداف ارتكاز أمني في العريش
» شاهد.. «الخطيب» يصل مقر احتفال الأهلي بدرع الدوري
» العثور على جثة مدرسة ووالدها بطريق الجلالة
» منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة "بتسوانا"
» لاعبو الأهلي يغادرون معسكر المنتخب
» أميركا تسلّم عشرات «الدواعش» للعراق
» "التعليم" تحيل واقعة التنمر بطالبة الإسكندرية للتحقيق
» موقف "جينيراسيون" من خوض مباراة الإعادة أمام الزمالك
» النرويج تعلق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا
» «كلوب» يحسم موقفه من تدريب المنتخب الألماني
» بعد فشله في اغتصابها.. شاب يقتل زوجة والده

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف