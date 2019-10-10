» منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة "بتسوانا"

10 أكتوبر 2019 - 08:37 م

أدى المنتخب الوطني الأول تدريباته لليوم الثالث على التوالي باستاد القاهرة الدولي استعدادًا للمباراة الودية أمام بتسوانا والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وأشرف حسام البدري المدير الفني للمنتخب ، وجهازه المعاون على تدريبات الفريق التي شارك فيها جميع اللاعبين المختارين لخوض المعسكر الحالي.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية استعدادًا لمواجهة بتسوانا الودية التي تأتي في إطار الإعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقرر لها يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.