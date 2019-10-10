صورة.. الأهلي يفاجئ "مؤمن زكريا" بهذا الأمر

10 أكتوبر 2019 - 08:46 م

شهدت قاعة أحتفال النادى الاهلى بتسليم درع بطولة الدورى العام، ظهور لافتة تحمل طريقة احتفال مؤمن زكريا لاعب الأهلي، وذلك لدعمه خلال الفترة الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية التي تبدأ بعد قليل، تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، كما سيتم عرض فيلم تسجيلى عن بطولة الدورى بالموسم الماضى، والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بالدرع بعدما كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.