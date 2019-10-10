» شاهد.. «الخطيب» يصل مقر احتفال الأهلي بدرع الدوري

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محمود الخطيب
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الاهلى

الخطيب

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قاعة احتفال الفارس الأحمر بتسليم درع بطولة الدورى المصرى، وذلك لدعمه خلال الفترة الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها .

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.




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