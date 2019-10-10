  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:56 م
بحث متقدم
الخطيب

«الخطيب» ردًا على مرتضى منصور: «لن نفرط في حقوقنا»

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل إحباط هجوم إرهابي بالعريش

أرشيفية

بالصور.. جمال وعلاء مبارك في عزاء الفنان طلعت زكريا

أرشيفية

الأمم المتحدة تدعو لهذا الأمر العاجل في سوريا

أرشيفية

إخلاء سبيل 135 متظاهرًا في أحداث الجمعة

أرشيفية

التضخم يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنبن من طقس الغد

ارشيفية

السعودية تتخذ قرارًا مهمًا بشأن نصف مليون عامل وافد

أرشيفية

مصر تنفي وثيقة أثارت جدلًا بشأن سد النهضة

أرشيفية

أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك خلال التعاملات المسائية

بالفيديو.. موقف مُحرج لمدافع ليفربول بسبب «صلاح»

الرياضة

فان دايك
فان دايك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

. شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب «صلاح»

#

. شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب «صلاح»

#

طفل إنجليزي يروي كواليس كسر أنفه بسبب «صلاح»

#

صحيفة مُقربة من ريال مدريد تهاجم «صلاح»

المصريون

ليفربول

صلاح

فان دايك

تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموقف محرج من طفل إنجليزي، وذلك بعدما أخبره بأنه يشعر بالإحباط لمقابلته.

ونشر نادي ليفربول حلقة مصورة لمدافعه الهولندي مع عدة أطفال قابلوه بشكل لم يكن مخططاً له ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة.

ودخل أحد الأطفال ليفاجئ فان دايك بصراحة غير متوقعة قائلاً :"أنا مُحبط، كنت أتوقع مقابلة محمد صلاح بدلاً منك".

وقابل فان دايك كلمات الطفل الذي ارتدى قميصاً مرصعاً بشعار ليفربول بابتسامة هادئة، وتقبل الأمر قبل أن يكمل حواره معه.

وقام الطفل بتلطيف الأمور قليلاً ليوجه حديثه مرة أخرى للصخرة الهولندية قائلاً :"لكن حسناً، لا يهم كثيراً الآن".

ووجهت طفلة أخرى سؤالاً لفان دايك حول كونه أفضل مدافع في العالم، ليرد قائلاً :"هذا رأي الكثير حول العالم، لكن البعض يرى أن هناك أخرون يستحقون هذا اللقب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أمى أم زوجتى.. بأيهما أضحى؟!
» تصفيات المونديال.. منتخب السعودية يهزم سنغافورة بثلاثية
» مقتل إرهابي حاول استهداف ارتكاز أمني في العريش
» بالفيديو.. موقف مُحرج لمدافع ليفربول بسبب «صلاح»
» العثور على جثة مدرسة ووالدها بطريق الجلالة
» منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة "بتسوانا"
» لاعبو الأهلي يغادرون معسكر المنتخب
» أميركا تسلّم عشرات «الدواعش» للعراق
» يد الزمالك تتأهل إلى دور الـ4 بالبطولة الإفريقية
» "التعليم" تحيل واقعة التنمر بطالبة الإسكندرية للتحقيق
» موقف "جينيراسيون" من خوض مباراة الإعادة أمام الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف