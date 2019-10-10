» تصفيات المونديال.. منتخب السعودية يهزم سنغافورة بثلاثية

10 أكتوبر 2019 - 09:25 م

حقق منتخب السعودية فوزًا غاليًا على ضيفه سنغافورة، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بمدينة "بريدة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمسابقتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

افتتح عبدالله العسيري التهديف لصالح المنتخب السعودى فى الدقيقة 28، ثم أضاف عبدالله الحمدان الثانى فى الدقيقة 62 وبعدها بست دقائق أضاف عسيرى الثانى له والثالث للأخضر.

وأهدر عبد الله الحمدان، ضربة جزاء فى الدقيقة 44 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب السعودى رصيده إلى 4 نقاط تقاسم بها صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة مع سنغافورة، ويأتى فلسطين ثالثا برصيد 3 نقاط متساويا مع أوزبكستان، ويأتى اليمن فى مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.