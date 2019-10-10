"الداخلية" تكشف تفاصيل إحباط هجوم إرهابي بالعريش

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حسن علام- متابعات

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هجوم إرهابي

الارتكازات الامنية

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، تفاصيل إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بالعريش. 

وأضافت الوزارة، في بيان، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش، بعمل انتحاري، ومصرع منفذ الهجوم، قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله. 

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية توجه ضربات استباقية لأوكار عناصر الجماعات الإرهابية، أسفرت عن إحباط عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية.


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