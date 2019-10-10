«الخطيب» ردًا على مرتضى منصور: «لن نفرط في حقوقنا»

وقال الخطيب، في كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري: "الرياضة منافسة شريفة، ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير أنفسهم".





وأضاف: "تعرضنا للإساءات والتجاوزات وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها واطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية".