  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:56 م
بحث متقدم
الخطيب

«الخطيب» ردًا على مرتضى منصور: «لن نفرط في حقوقنا»

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل إحباط هجوم إرهابي بالعريش

أرشيفية

بالصور.. جمال وعلاء مبارك في عزاء الفنان طلعت زكريا

أرشيفية

الأمم المتحدة تدعو لهذا الأمر العاجل في سوريا

أرشيفية

إخلاء سبيل 135 متظاهرًا في أحداث الجمعة

أرشيفية

التضخم يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنبن من طقس الغد

ارشيفية

السعودية تتخذ قرارًا مهمًا بشأن نصف مليون عامل وافد

أرشيفية

مصر تنفي وثيقة أثارت جدلًا بشأن سد النهضة

أرشيفية

أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك خلال التعاملات المسائية

«الخطيب» ردًا على مرتضى منصور: «لن نفرط في حقوقنا»

الرياضة

الخطيب
الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نقاش حاد بين أمير مرتضى وحارس الزمالك

#

مرتضى يهاجم الخطيب بكلمات نارية

#

مرتضى يبرر الخسارة: على الأقل لم نخسر بالخمسة

#

مرتضى يهدد الخطيب بـسيدة غامضة: بأحذرك إني هفتح قضيتها

المصريون

الاهلى

الخطيب

أبدى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب بطولة الدوري العام، خاصة أن الموسم كان صعبًا منذ البداية بسبب الإصابات وضغط المباريات وعدم حضور الجمهور.

وقال الخطيب، في كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري: "الرياضة منافسة شريفة، ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير أنفسهم".

وأضاف: "تعرضنا للإساءات والتجاوزات وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها واطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية".
وأشار إلى أن الأهلي أغلق صفحة الموسم الماضي ويفكر في البطولات القادمة.
وأكد أن شعار حفل اليوم هو «الأهلي لا يعرف المستحيل»، وهو بالفعل حقيقة فقد حقق الأهلي درع البطولة وسط ظروف صعبة كما شرحتها، والآن سنحتفل باللاعبين والجهاز الفني والحضور بالتتويج ببطولة الدوري وكأس السوبر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أمى أم زوجتى.. بأيهما أضحى؟!
» تصفيات المونديال.. منتخب السعودية يهزم سنغافورة بثلاثية
» مقتل إرهابي حاول استهداف ارتكاز أمني في العريش
» بالفيديو.. موقف مُحرج لمدافع ليفربول بسبب «صلاح»
» العثور على جثة مدرسة ووالدها بطريق الجلالة
» منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة "بتسوانا"
» لاعبو الأهلي يغادرون معسكر المنتخب
» أميركا تسلّم عشرات «الدواعش» للعراق
» يد الزمالك تتأهل إلى دور الـ4 بالبطولة الإفريقية
» "التعليم" تحيل واقعة التنمر بطالبة الإسكندرية للتحقيق
» موقف "جينيراسيون" من خوض مباراة الإعادة أمام الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف