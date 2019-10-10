  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:32 ص
بحث متقدم
سوريا

خبير عسكري يكشف الهدف الحقيقي من العدوان التركي على سوريا

ترامب

أكثر من نصف الأمريكيين مع إجراءات عزل ترامب

الخطيب

«الخطيب» ردًا على مرتضى منصور: «لن نفرط في حقوقنا»

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل إحباط هجوم إرهابي بالعريش

أرشيفية

بالصور.. جمال وعلاء مبارك في عزاء الفنان طلعت زكريا

أرشيفية

الأمم المتحدة تدعو لهذا الأمر العاجل في سوريا

أرشيفية

إخلاء سبيل 135 متظاهرًا في أحداث الجمعة

أرشيفية

التضخم يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنبن من طقس الغد

أرشيفية

مصر تنفي وثيقة أثارت جدلًا بشأن سد النهضة

استطلاع:

أكثر من نصف الأمريكيين مع إجراءات عزل ترامب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

55 بالمائة من الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع ترامب

#

رئيسة "النواب" الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا

#

مسؤول بالكونجرس: عزل ترامب قد يصبح الخيار الوحيد

#

الإمارات: قرار أمريكا صائب

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.
وأفاد الاستطلاع الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز"، الخميس، بأن 51 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، أبدوا تأييدهم للتحقيق الذي يجريه مجلس النواب لعزل ترامب.
وأوضح الاستطلاع أن 40 بالمئة أبدوا رفضهم لتلك الإجراءات، وقال 21 بالمئة إن ترامب لم يفعل شيئا خاطئا.
ووصف 20 بالمئة التحقيق بأنه مدفوع بأسباب سياسية، بينما قال 15 بالمئة إنهم لا يصدقون المزاعم الواردة في ذلك التحقيق ضد ترامب.
وشمل الاستطلاع عينة من 1003 ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول مع هامش خطأ أقل أو أكثر من 3 نقاط مئوية.
وكشف البيت الأبيض مؤخرًا فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا لإجراء تحقيق حول أنباء عن أن جو بايدن، حين كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.
ونفى ترامب، في أكثر من مناسبة، ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني، مشددًا على أن هدفه الوحيد كان "النظر في الفساد".
واتهم ترامب بايدن وابنه بالضلوع في أنشطة فساد في أوكرانيا، بينما يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول تشويه سمعة بايدن قبل الانتخابات.
ويحظى التحقيق مع الجمهوري ترامب بدعم كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يتحدث عن 3 خيارات في سوريا
» "حماس" ترفض دخول المنتخب السعودي للضفة عبر إسرائيل
» العرب يتألقون في ثالث جولات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022
» رئيس رابطة "الليجا": ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم
» أمى أم زوجتى.. بأيهما أضحى؟!
» تصفيات المونديال.. منتخب السعودية يهزم سنغافورة بثلاثية
» مقتل إرهابي حاول استهداف ارتكاز أمني في العريش
» بالفيديو.. موقف مُحرج لمدافع ليفربول بسبب «صلاح»
» العثور على جثة مدرسة ووالدها بطريق الجلالة
» منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة "بتسوانا"
» لاعبو الأهلي يغادرون معسكر المنتخب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف