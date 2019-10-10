الإكوادور.. 5 قتلى في احتجاجات مناهضة للحكومة

10 أكتوبر 2019 - 11:30 م

أعلنت الإكوادور، الخميس، مقتل 5 من السكان الأصليين (الهنود الحمر)، في أحداث عنف مرتبطة باحتجاجات مناهضة للحكومة.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن "مكتب الدفاع العام" بالإكوادور، إن من بين القتلى زعيم من السكان الأصليين يدعى إينوسينسيو توكومبي، من مقاطعة كوتوباكسي الواقعة على بعد 50 كم جنوبي العاصمة كيتو.

و"مكتب الدفاع العام"؛ هو وكالة حكومية تراقب حقوق الإنسان.

من جانبه أعلن مكتب رئيس الإكوادرو، لين مورينو، أن عدد الوفيات أقل، مشيرا إلى أن شخصين لقيا حتفهما في حوادث مرتبطة بالعنف في جميع أنحاء البلاد.

وقال خوسيه بريونس، الأمين العام لمكتب الرئيس، إن شخصًا صدمته سيارة ولقي حتفه، كما توفي شخص آخر متأثرًا بإصابة قاتلة بعد سقوطه خلال الاحتجاجات في كيتو.

وفي وقت سابق، احتجز متظاهرون من السكان الأصليين ما لا يقل عن ثمانية من ضباط الشرطة في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة.

وتتجمع مجموعات من السكان الأصليين في الإكوادور؛ احتجاجا على إلغاء دعم الوقود، القرار الذي أعلنه الرئيس لين مورينو، الأسبوع الماضي في إطار سياسة تقشفية حكومية.

وأدى الإعلان إلى زيادة حادة في أسعار الوقود، واندلاع اضطرابات في أجزاء كثيرة من البلاد، قبل أن تتنامى مشاعر الاستياء لتشمل دعوات لاستقالة مورينو، وهو ما رفضه الأخير.

والجمعة، أوقفت سلطات الإكوادور 350 شخصًا، بينهم 159 جرى القبض عليهم في مدينة غواياكيل عاصمة إقليم "غواياس" (غرب) التي شهدت حوادث نهب.

وأثار إلغاء الحكومة دعم الوقود المستمر منذ عقود غضب الكثيرين، ما أدى إلى دخول العاملين في النقل العام الخميس في إضراب، وما لبث أن تحول إلى مظاهرات وأعمال عنف.