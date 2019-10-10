» "حماس" ترفض دخول المنتخب السعودي للضفة عبر إسرائيل

10 أكتوبر 2019 - 11:40 م

أعربت حركة "حماس" الخميس، عن رفضها الترتيبات الجارية لزيارة المنتخب ?السعودي لكرة القدم إلى ?الضفة الغربية المحتلة عبر بوابة إسرائيل.



وفي 4 أكتوبر/ تشرين أول أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منتخب البلاد سيلتقي نظيره الفلسطيني، منتصف الشهر الجاري، في مدينة رام الله، ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة وصل الأناضول نسخة منه.

وقالت الحركة، إن "ذلك خطوة تطبيعية مستنكرة مهما كانت المبررات، والمستفيد الحقيقي منها هو الاحتلال الصهيوني لتبييض صفحته السوداء، وكسر عزلته في المنطقة، وغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا ومقدساته".

وأضافت: "أن الاحتلال الذي سيسهل إجراءات دخول المنتخب السعودي هو نفسه الذي يقتل ويختطف الرياضيين الفلسطينيين ويحرمهم من السفر والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، ويدمر البنية التحتية الرياضية بشكل ممنهج".

وطالبت حماس السعودية "بالتراجع عن هذه الخطوة واستبدالها بإجراءات تعزيز ثبات وصمود شعبنا الفلسطيني، ودعم القطاع الرياضي فيه".

ودعت "للمساهمة الفاعلة في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على المستوى الدولي، والعمل الجاد على عزل هذا الكيان في كل المؤسسات الدولية والرياضية، والضغط عليه لتحقيق مطالب شعبنا العادلة بالحرية والاستقلال".



وقال الاتحاد السعودي في بيان على موقع تويتر، إنه "وافق على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أمام نظيره الفلسطيني، يوم 15 أكتوبر/ تشرين أول الجاري على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين، استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني".