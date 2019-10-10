» ترامب يتحدث عن 3 خيارات في سوريا

10 أكتوبر 2019 - 11:50 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن هناك 3 خيارات لدى بلاده حيال الشأن السوري.



جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأفاد ترامب: "لدينا 3 خيارات إما إرسال آلاف من جنودنا ونحقق نصرا عسكريا، أو نوجه ضربة مالية لتركيا، أو الوساطة بين تركيا والأكراد".

وأشار إلى أن بلاده "هزمت دولة الخلافة (تنظيم داعش) مئة بالمئة، وليس لدينا أي قوات تتعرض لهجمات تركية في سوريا، فنحن قمنا بعملنا على أكمل وجه".

وأضاف: "الآن تركيا تهجم على الأكراد، وهذان الطرفان يتحاربان منذ 200 عام" على حد زعمه.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.