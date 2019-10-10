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خبير عسكري يكشف الهدف الحقيقي من العدوان التركي على سوريا

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خبير عسكري يكشف الهدف الحقيقي من العدوان التركي على سوريا

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أوضح الدكتور محمد كمال الجفا، الخبير العسكري السوري، أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا، جاء باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وأنقرة، من أجل إقامة حزام أمني إخواني على كامل الحدود السورية التركية، موضحًا أن العدوان التركي على شمال سوريا يفتح مرحلة جديدة للأزمة السورية.
وشدد "الجفا"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، على ضرورة وجود موقف عربي موحد ضد هذا العدوان، وفتح الأبواب مع دمشق ونسيان الماضي، من أجل وقف الاعتداء التركي على الأراضي السورية، مشيدًا بإدانة مصر والسعودية والإمارات بالعدوان التركي الغاشم.
وأشار الخبير العسكري السوري، إلى أنه يرى "بشاير خير" من القاهرة والرياض ودبي، لإمكانية أن يرتفع الصوت العربي، للوقوف بجانب سوريا، ووقف الهجمات على الأراضي السورية، وحملة التغيير الديمغرافي التي يقوم بها أردوغان بحجة الدفاع عن الأمن القومي التركي.


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