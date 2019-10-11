"الداخلية" تكشف ملابسات حريق مدرسة في الإسكندرية

نفت وزارة الداخلية، ما تناولته صفحة "الجزيرة – مصر" الموالية للجماعة الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن اندلاع حريق هائل بإحدى المدارس الخاصة بالإسكندرية.



وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه تبين وقوع حريق محدود بمقصف إحدى المدارس الخاصة "وهو عبارة عن كشك خشبى مساحته 1×3 متر كائن بفناء المدرسة"، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، مما أدى إلى إحتراقه بمحتوياته نتيجة حدوث ماس كهربائى وذلك دون حدوث ثمة إصابات.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه تبين وقوع حريق محدود بمقصف إحدى المدارس الخاصة "وهو عبارة عن كشك خشبى مساحته 1×3 متر كائن بفناء المدرسة"، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، مما أدى إلى إحتراقه بمحتوياته نتيجة حدوث ماس كهربائى وذلك دون حدوث ثمة إصابات.