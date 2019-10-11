"عكاشة": العرب يعيشون أسود أيامهم منذ أن وجدوا على الأرض

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الأمة العربية تعيش أسود أيام تاريخها، منذ أن وجدت على الأرض، وهذا يرجع إلى أن العرب لم يملكوا العلم أو التاريخ أو الثقافية بشكل صحيح، وبذلك استطاع أعداء العرب أن يتحكموا بالجنس العربي بصورة سهلة للغاية.
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو الشخص الوحيد الذي وحد العرب وحقق انتصارًا عربيًا على اسرائيل، معقبًا: "أنا لا أقول عبث، ولكني أقول واقع الجميع يعلمه".
وأشار إلى أن كلمة الوحدة العربية أصبحت لبانة في فم العرب، معقبًا: "الوحدة العربية عاملة زي اللبانة، لا بناكلها، ولا يتفدينا، آخرها كلمة، لذلك من الصعوبة اعداد الوحدة العربية".
ولفت إلى أن المطالبة بإعداد وحدة عربية في هذا الوقت درب من الجنون، معقبًا: "كل 5 أفراد في العالم العربي مسكين في بعض، إزاي نتوحد".
ودعا الله أن يحافظ على المصريين والعرب، وأن تكون كلمة مصر في قبضة الرحمن هي النجاة، مستطردًا: "أدعوا الله أن يحافظ على الجنس العربي، وأن يزيل الخلافات فيما بين العرب".


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