تعليق ناري لـ أحمد عز عن فيلم "الممر".. هذا ما قاله

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قال الفنان أحمد عز، بطل فيلم "الممر"، إن الزملاء الذين عملوا خلف الكاميرات بذلوا مجهودات أكبر من المجهودات التي بذلها الفنانين، معلقًا: "عملوا مجهود كبير ويستاهلوا النجاح".
وأضاف "عز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس: "من أول يوم حكولي علي الفيلم قولتلهم بإذن الله إحنا هنجيب جول، كنت حاسس إننا رايحين نعمل حاجة"، متابعًا: "أنا كنت متوقع نعمل نجاح بس مش بالشكل ده".
واستكمل الفنان أحمد عز: "الحالة إللي عملها الفيلم ده محصلتش بالقوة دي في أي فيلم تاني في حياتي"، مستطردًا: "رد الفعل في السينيمات خارج مصر كان كبير، والفيلم قام بعمل حالة وطنية رهيبة للمصريين بالخارج".
وأردف: "ساعة عرض الفيلم في التليفزيون خضتني، وده معناه إن شعب مصر والجيش حاجة واحدة"، معلقًا: "أول مرة حاجة تجمع الشعب المصري غير الكرة، وده فضل وكرم كبير من ربنا عليا".


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