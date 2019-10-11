مؤمن زكريا يكشف رسالة محمد صلاح له.. لن تصدق

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محمد صلاح ومؤمن زكريا
محمد صلاح ومؤمن زكريا

المصريون ـ متابعات

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أكد مؤمن زكريا نجم الأهلى في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر أنه أجرى بعض الفحوصات في ألمانيا وستظهر نتيجتها خلال أسبوع وبناء عليها سيتم تحديد العلاج سواء كان في مصر أو ألمانيا ..
وأضاف :"أقوم بتنفيذ برنامج علاجي في الجيم وأشكر الخطيب على وقوفه بجانبي وما يقدمه الأهلي مع أبنائه ليس غريبا عليه".
واختتم زكريا تصريحاته قائلاً :"اشكر كل جماهير مصر والجماهير العربية على وقوفهم بحانبي ومحمد صلاح يتصل بي دائمًا للاطمئنان على حالتي وعرض علي أطباء في إنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية للعلاج".
من جانبه، حول نادي الأهلي مصاريف علاج مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق فى حساب المستشفى الألمانية التي تشهد علاجه بعدما خضع لبعض الفحوصات وأجرى تحاليل وإشاعات قبل عودته للقاهرة.
 واستلم مؤمن زكريا لاعب الأهلي التقرير النهائي من الطبيب الألماني؛ بشأن تحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الفترة المقبلة.
 وعاد مؤمن زكريا من ألمانيا منذ عدة أيام بعدما خضع للعلاج في العاصمة الألمانية برلين؛ عقب إعلانه تفاصيل إصابته بالإضافة الدخول في حالة نفسية صعبة أثرت على مستواه بالفترة الماضية.
ومن المقرر أن يعود مؤمن زكريا خلال الساعات المقبلة إلى ألمانيا لمواصلة برنامجه العلاجي قبل أن يبدأ في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.
 وكان مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن تحمل تكاليف علاج اللاعب بشكل كامل على نفقة النادي؛ بالإضافة إلى استمرار راتبه رغم الخروج من قائمة الفريق المحلية.

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