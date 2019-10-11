سقوط أمطار.. تفاصيل الطقس في الـ 72 ساعة المقبلة

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مفاجأة سارة للمواطنين من هيئة الأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة ، مشيرة الى انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض الاماكن.

وقالت الهيئة: يسود الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا، لطيف ليلا.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة..

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 22

الوجه البحري والقاهرة 32 22

جنوب سيناء والغردقة 35 25

شمال الصعيد 35 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 28

وعن طقس السبت، توقعت الهيئة، أن يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، والسواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت...

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 22

الوجه البحري والقاهرة 34 22

جنوب سيناء والغردقة 34 27

شمال الصعيد 36 23

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 29

اما عن طقس الأحد المقبل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد..

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 22

الوجه البحري والقاهرة 33 22

جنوب سيناء والغردقة 35 27

شمال الصعيد 36 23

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 29


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