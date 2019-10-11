» صورة نادرة لطلعت زكريا

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنان طلعت زكريا في شبابه .
يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59
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