معلومة جديدة تنشر لأول مرة عن أزمة سد النهضة

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صدى البلد

سد النهضة

اثوبيا

نقيب لزراعيين

أكد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أنه لو تم تخزين المياه في سد النهضة على مدار 3 سنوات فلن يستطيع الشعب المصري أن يتحمل ذلك الضرر .

وأضاف خليفة، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال ملء سد النهضة على مدار 3 سنوات يشجع المنطقة الغربية في السودان أن يزرع مرتين في العام عكس المتبع حاليا بالزراعة مرة واحدة وبالتالي سوف يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وأوضح نقيب الزراعيين، بأنه حال اتخاذ أثيوبيا قرارا بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات ستقل حدة أضرار سد النهضة على مصر.

 وتابع أن التوسع في إنشاء محطات التحليلة أحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك مياه النيل.

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