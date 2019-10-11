» مروع لحظة انهيار جسر بالسيارات بالصين

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الصين

انهيار

جسر

انهار جسر بأحد الطرق السريعة بالصين، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنان، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن جسرا انهار وسقط على 3 سيارات كانت تحته، حيث كانت إحداها متوقفة ولا ركاب فيها، بينما كانت السيارتان الأخريان تمران من تحته، مما أدى إلى مقتل 3 ركاب.

كذلك سقطت 3 سيارات وشاحنتان من الجسر أثناء انهياره، كما أفادت وكالة "رويترز"، التي بثت مقطع فيديو مروعا للحظة الانهيار.

وبينما فتحت وزارة النقل الصينية تحقيقا في الحادث وأسباب انهيار الجسر، أظهر تحقيق أولي أن انهيار الجسر نجم عن شاحنة تخطت حمولتها، بحسب بيان لسلطات مدينة ووشي نشر على موقع ويبو.

وقال البيان إن 5 سيارات كانت تمر على الجسر بينها شاحنتين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

شاهد الفيديو من هنا 

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