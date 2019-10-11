"القروي" يفجر مفاجآت مدوية عن حزب النهضة

11 أكتوبر 2019 - 09:22 ص

قال المرشح الرئاسي التونس المفرج عنه نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، إنه لن يتحالف مع حزب "حركة النهضة" ذات التوجهات الإسلامية، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القروي في أول ظهور تلفزيوني له على قناة "الحوار التونسية"،: "لن ندخل في حكومة تقودها النهضة، سمعنا هؤلاء الناس طوال 8 سنوات، ومن دخل معهم يحطمونه ويتحالفون مع من بعده، ثم يدمرونه ويتحالفون مع من بعده، ليس لديهم أخلاقيات".

وأضاف القروي "كنت شاهدا على العلاقة بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، فبعد وفاة السبسي قال الغنوشي لقد نافقناهم لكي نتخطاهم، ثم نتحالف مع من بعدهم".

وتساءل القروي،"ماذا فعلت الحكومات المتتالية لحركة النهضة في الثماني السنوات الماضية"؟.