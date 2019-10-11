بروفة ودية لصغار "الفراعنة" أمام جنوب أفريقيا

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يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى الثامنة مساء اليوم مباراته الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا على إستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويلتقى المنتخبان مجددا فى الودية الثانية بعد أول غد الأحد.

وبدأ المنتخب الأولمبى معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين.

ويسعى شوقى غريب لتحقيق أقصى استفادة من تلك المباراة، خاصة وأن المعسكر الحالى هو الأخير للفراعنة قبل انطلاق البطولة الشهر المقبل.

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبى على رأس المجموعة الأولى مع مالى وغانا والكاميرون، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام مباريات البطولة على ستاد القاهرة وستاد السلام.


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