اختفاء طائرة شحن بالكونغو

11 أكتوبر 2019 - 09:36 ص

اختفت طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجيستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد، بحسب بيان لهيئة الطيران المدني.

وقال جان مبونغا مدير عام الهيئة في البيان "إن طائرة شحن من نوع انتونوف 72 يسيرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمن الجوانب اللوجستية للرئاسة" "وعلى متنها أربعة من أفراد الطاقم وأربعة ركاب مدنيين وعسكريين، فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد 59 دقيقة من إقلاعها" من جوما.