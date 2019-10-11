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أمير الكويت يتلقى دعوة من ترامب لزيارة واشنطن

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متابعات - أمينة عبد العال

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الكويت

ترامب

الصباح

تلقي أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لزيارة واشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان نشرته أسبوتنيك: إن"الرئيس وافق على استضافة أمير الكويت في البيت الأبيض خلال زيارته للولايات المتحدة العام المقبل ".

وتابع البيت الأبيض إن ترامب كان "سعيدا جدا لسماعه تحسن الأوضاع الصحية للأمير".

وأجل الشيخ صباح الأحمد (90 عاما) والذي كان من المقرر أن يجتمع مع ترامب يوم 12 سبتمبر إلى موعد لاحق لأسباب صحية وتم فحصه في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بدلا من ذلك.


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