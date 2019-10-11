  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

نجلى مبارك فى عزاء طلعت زكريا

ظهور نجلى مبارك فى عزاء «طباخ الريس»

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: العرب بيعيشوا أسود أيامهم.. لهذا السبب

وزارة المالية

حقيقة فرض " المالية" ضريبة على الدخل

اللاعبة والمشجع

بالصورة.. مشجع يتحرش بلاعبة أثناء سيلفي

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتحدى.. "لعبت مع الأسد"

مرتضى والخطيب

أول رد من «الخطيب» على إهانات مرتضى منصور

بن سلمان وعمر خان

تفاصيل وساطة باكستانية بين إيران والسعودية

بالمنوفية..

تفاصيل مبكية بواقعة مقتل طالب على يد 3 شباب

آخر الأخبار

الضحية
الضحية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مثيرة بشأن مقتل طالب على يد 3 شباب بالمنوفية

#

الخالة تقتل ابن شقيقتها بعد حمل دون زواج بالعياط

#

زحف إثيوبى يشعل تل أبيب.. التفاصيل الكاملة

#

بعد اكتشاف خيانتها .. أقنعت زوجها أن العشيق يبتزها .. وسلمته للقتل

المنوفية

شريف عامر

ام بى سى مصر

محمد البنا

كشف محمد البنا، والد القتيل محمود البنا بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تفاصيل جديدة عن واقعة مقتل نجله على يد 3 شباب لرفضه تحرشهم بفتاة، قائلا :" جالي تليفون من والدته قالي فيه 3 شباب اعتدوا على محمود، روحته بسرعة لكن توفى قبل ما أوصله، معقبا: "كمية الدم كانت استحالة تقول أنه عايش".

 وأضاف "البنا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، بأن نجله كان قد اعترض على معاكسة 3 شباب لفتاة، قائلا لهم : "دي مش رجولة، اعتبروها أختكم".

 وتابع والد القتيل ،أن الشباب من عائلات ثرية جدا، ، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب رسموا خطة للنيل من نجله، وتربصوا به عند ذهابه للدرس، وأحدهم قيده، والآخر "بخ على وشه بخاخه"، والثالث طعنه حتي مات.

وواصل حديثه باكيا :" الشارع بتحصل فيه جرائم كتير، معقبا: "ولا عمرنا شفنا بوكس شرطة، ولا مخبر في الشارع عشان الجرائم دي"، مؤكدا أن الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح هام من المالية عن الحد الأدنى للأجور
» فوائد سحرية للخل الأبيض.. تعرف عليها
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» مسئول إيراني يتهم السعودية بإطلاق صاروخين على ناقلة النفط
» "اطمن يا ريس لو ملقناش مياه هنروي الأرض بدمنا"
» عكاشة: العرب بيعيشوا أسود أيامهم.. لهذا السبب
» حواس: الكشف عن مقبرة نفرتيتي
» قتل جارته وأخفي جثتها في الجدار 6 سنوات
» انقطاع المياه 8 ساعات عن الأماكن بالجيزة
» دراسة تكشف ظاهرة عاني منها المريخ وتعاني منها الأرض الآن
» "الصحفيين" يوجه الشكر لوزيرة التضامن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف