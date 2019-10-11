أول رد من «الخطيب» على إهانات مرتضى منصور

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وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة غامضة خلال حفل تسليم درع الدوري للفريق  مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى.

وقال "الخطيب" خلال كلمته "واجهنا هجوما شديدا في العامين الماضيين من البعض الذي يحاول إسقاط النادي بكل الطرق، وأن الرياضة منافسة لا تستحق كل ذلك".

وتابع النادي الأهلي لن يتنازل عن حقه ضد جميع الإساءات التي تعرض لها الفترة الماضية.

يذكر أن النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب تلقى هجوم عنيف في الأيام الماضية من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.


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