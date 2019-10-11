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دراسة تكشف ظاهرة عاني منها المريخ وتعاني منها الأرض الآن

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متابعات - أمينة عبد العال

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الأرض

التغير المناخي

المريخ

أشارت دراسة حديثة عن ظاهرة عاني منها كوكب المريخ منذ ملايين السنين، ويعاني منها كوكب الأرض الآن.

وأشارت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر جيوساينس" أن مياه بحيرات كوكب المريخ وأنهاره تبخّرت قبل حوالى 3.5 مليارات سنة "بسبب تقلبات في المناخ"، أو ما يعرف اليوم بالتغير المناخي.

ويعتقد على نطاق واسع أن الكوكب الأحمر كان في الماضي يضم مياها سائلة بكميات وفيرة، مع وجود بحيرات وأنهار وربما حتى محيط شاسع يغطي معظم سهوله الشمالية، لكن هذه المياه السائلة اختفت لأسباب مجهولة.

وبهدف معرفة المزيد عن هذا الموضوع، درس وليام رابين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة وفريقه، بيانات جمعها المسبار "كوريوسيتي" في العام 2017 من فوهة "غايل"، التي يبلغ عمرها حوالى 3.5 مليارات سنة.

وقال رابين لوكالة فرانس برس: "نعلم أنه خلال تلك الفترة كانت بيئة المريخ تتغير بشكل جذري. وقد تآكل غلافها الجوي بفعل الرياح الشمسية".  وأضاف: "نحن مقتنعون بأن هذا الأمر أدى إلى تغيّر مناخ الكوكب بشكل كبير".

وقد أبرز تحليل لمئات الأمتار من الطبقات الجيولوجية في فوهة "غايل"، "وجودا متقطعا لرواسب الملح في الصخور الرسوبية"، مما يشير إلى وجود فترات من التبخر الشديد للمياه في تلك الفترة.

وأردف رابين: "اكتشفنا أنه كانت هناك تقلبات مناخية تراوحت بين فترات رطبة وجافة، كما أضاءت الدراسة على أنواع الأيونات التي كانت في المياه السائلة الجارية على سطح الكوكب الأحمر".

وختم بالقول: "بيّنت الدرساة نوع التغيرات البيئية التي واجهتها الحياة في حال وجودها على المريخ في تلك الأوقات".


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