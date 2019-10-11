ظهور نجلى مبارك فى عزاء «طباخ الريس»

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مبارك

عزاء طلعت زكريا

جمال وعلاء

التف مواطنون لالتقاط صور سيلفي مع أبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد ظهورهما في عزاء الفنان طلعت زكريا.

وقدم الشقيقان جمال وعلاء مبارك  أمس الخميس، واجب العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا، حيث أقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

 وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق لحظة وصول جمال وعلاء.

وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.


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