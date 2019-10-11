» عكاشة: العرب بيعيشوا أسود أيامهم.. لهذا السبب

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الحياة

محمد أنور السادات

توفيق عكاشة

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو الشخص الوحيد الذي وحد العرب وحقق وعده بنصره على إسرائيل، معقبا : "أنا لا أقول عبث، ولكني أقول واقع الجميع يعلمه".

 وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة ، بأن الأمة العربية تعيش أسود أيام تاريخها، منذ أن وجدت على الأرض، قائلا :" العرب لم يملكوا العلم أو التاريخ أو الثقافية بشكل صحيح".

وتابع قائلا : "الوحدة العربية عاملة زي اللبانة، لا بناكلها، ولا بيتفدينا، آخرها كلمة، لذلك من الصعوبة اعداد الوحدة العربية". ولفت إلى أن المطالبة بإعداد وحدة عربية في هذا الوقت ضرب من الجنون، معقبا :" "كل 5 أفراد في العالم العربي مسكين في بعض، إزاي نتوحد".

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