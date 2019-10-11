  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

نجلى مبارك فى عزاء طلعت زكريا

ظهور نجلى مبارك فى عزاء «طباخ الريس»

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: العرب بيعيشوا أسود أيامهم.. لهذا السبب

وزارة المالية

حقيقة فرض " المالية" ضريبة على الدخل

اللاعبة والمشجع

بالصورة.. مشجع يتحرش بلاعبة أثناء سيلفي

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتحدى.. "لعبت مع الأسد"

مرتضى والخطيب

أول رد من «الخطيب» على إهانات مرتضى منصور

بن سلمان وعمر خان

تفاصيل وساطة باكستانية بين إيران والسعودية

تفاصيل مروعة..

قتل جارته وأخفي جثتها في الجدار 6 سنوات

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

بنجلاديش.. طلاب يضربون زميلهم حتى الموت لانتقاده الحكومة

#

طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

#

تفاصيل مثيرة.. ذبحها وقطع جثتها بالساطور

#

مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

مواطن امريكى

جريمة بشعة

الجدار

قتل جاته

ارتكب مواطن أمريكي  في ولاية كاليفورنيا، جريمة بشعة؛ حيث قتل جارته، وأخفى جثتها في جدار شقته لمدة ستة سنوات.

وكشفت " "NBC News أن "ريفان كامبل" من مدينة لوس فقدت منذ شهر يونيو عام 2009،  ولكن في شهر يوليو عام 2015 تلقت عائلتها اتصالا هاتفيا من مجهول أخبرهم بأنه من المحتمل أن تكون "ريفان مدفونة" في جدار الشقة التي كانت تقيم فيها.

وأضافت الصحيفة، أن أقرباء المفقودة اتصلوا بالشرطة وأخبروهم بالأمر، وفعلا تمكنت الكلاب البوليسية من تحديد مكان دفنها.

وتبين من خلال التحقيقات، أن "ريندولف جاربوت" (47 سنة) الذي كان يسكن في الغرفة المجاورة لغرفة ريفان كامبل؛ قتل جارته؛ حيث اتضح من الكشف على الجثة أن سبب الوفاة هو ضربة قوية على رأسها.

 وأعلن ممثل النيابة العامة أن القاتل جاربوت استخدم مطرقة في قتلها، وقد حكم عليه بالسجن 11 سنة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح هام من المالية عن الحد الأدنى للأجور
» فوائد سحرية للخل الأبيض.. تعرف عليها
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» مسئول إيراني يتهم السعودية بإطلاق صاروخين على ناقلة النفط
» "اطمن يا ريس لو ملقناش مياه هنروي الأرض بدمنا"
» عكاشة: العرب بيعيشوا أسود أيامهم.. لهذا السبب
» حواس: الكشف عن مقبرة نفرتيتي
» قتل جارته وأخفي جثتها في الجدار 6 سنوات
» انقطاع المياه 8 ساعات عن الأماكن بالجيزة
» دراسة تكشف ظاهرة عاني منها المريخ وتعاني منها الأرض الآن
» "الصحفيين" يوجه الشكر لوزيرة التضامن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف