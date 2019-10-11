  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

نجلى مبارك فى عزاء طلعت زكريا

ظهور نجلى مبارك فى عزاء «طباخ الريس»

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: العرب بيعيشوا أسود أيامهم.. لهذا السبب

وزارة المالية

حقيقة فرض " المالية" ضريبة على الدخل

اللاعبة والمشجع

بالصورة.. مشجع يتحرش بلاعبة أثناء سيلفي

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتحدى.. "لعبت مع الأسد"

مرتضى والخطيب

أول رد من «الخطيب» على إهانات مرتضى منصور

بن سلمان وعمر خان

تفاصيل وساطة باكستانية بين إيران والسعودية

مسئول إيراني يتهم السعودية بإطلاق صاروخين على ناقلة النفط

عرب وعالم

انفجار ناقلة نفط إيرانية
انفجار ناقلة نفط إيرانية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

أول رد من السعودية على فرض رسوم على الطرق

#

طهران: هذا هو موعد الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية

#

واشنطن تفاجئ إيران بأدلة تثبت بيعها للنفط في سوريا

#

بريطانيا تتهم إيران باتخاذ مسار "مفلس أخلاقيا"

إيران

السعودية

انفجار

ناقلة نفط إيرانية

صاروخين

كشف رئيس العلاقات العامة في شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، أن الصاروخين الذين أصابا ناقلة النفط في البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، يحتمل أن يكون تم إطلاقهما من المملكة العربية السعودية؛ وفقًا لما نقله تلفزيون برس الإيراني.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، أن الانفجارين الذي وقعا في ناقلة نفط "سابيتي" كانا بسبب إصابة بصاروخين خلال إبحارها على بعد 60 ميلا "نحو 100 كيلومتر" قبالة سواحل مدينة جدة السعودية في البحر الأحمر؛ الأمر الذي أدى إلى تسرب نفط إلى البحر الأحمر، قبل تمكن الطاقم من السيطرة عليه؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح هام من المالية عن الحد الأدنى للأجور
» فوائد سحرية للخل الأبيض.. تعرف عليها
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» مسئول إيراني يتهم السعودية بإطلاق صاروخين على ناقلة النفط
» "اطمن يا ريس لو ملقناش مياه هنروي الأرض بدمنا"
» عكاشة: العرب بيعيشوا أسود أيامهم.. لهذا السبب
» حواس: الكشف عن مقبرة نفرتيتي
» قتل جارته وأخفي جثتها في الجدار 6 سنوات
» انقطاع المياه 8 ساعات عن الأماكن بالجيزة
» دراسة تكشف ظاهرة عاني منها المريخ وتعاني منها الأرض الآن
» "الصحفيين" يوجه الشكر لوزيرة التضامن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف