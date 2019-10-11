» مسئول إيراني يتهم السعودية بإطلاق صاروخين على ناقلة النفط

11 أكتوبر 2019 - 11:08 ص

كشف رئيس العلاقات العامة في شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، أن الصاروخين الذين أصابا ناقلة النفط في البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، يحتمل أن يكون تم إطلاقهما من المملكة العربية السعودية؛ وفقًا لما نقله تلفزيون برس الإيراني.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، أن الانفجارين الذي وقعا في ناقلة نفط "سابيتي" كانا بسبب إصابة بصاروخين خلال إبحارها على بعد 60 ميلا "نحو 100 كيلومتر" قبالة سواحل مدينة جدة السعودية في البحر الأحمر؛ الأمر الذي أدى إلى تسرب نفط إلى البحر الأحمر، قبل تمكن الطاقم من السيطرة عليه؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية .