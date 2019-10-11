هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

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السيسي

إثيوبيا

أبي أحمد

نوبل لسلام

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، رئيس وزراء أثيوبيا والشعب الأثيوبي لفوز آبى أحمد بجائزة نوبل للسلام.

وقال الرئيس السيسي، "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الأثيوبي وللشعب الأثيوبي الشقيق لحصول السيد أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام، فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية".

و أضاف الرئيس قائلا :" أتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

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