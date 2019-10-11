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«أوباميانج» يتوج كأفضل لاعب لشهر سبتمبر

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توج الجابوني بيير أيميريك أوباميانج لاعب آرسنال الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي، بعد الأداء الجيد الذي قدمه الشهر المنقضي.

واستطاع أوباميانج أن يضيف خمسة أهداف إلى سجله خلال الشهر المنصرم، ليقود أرسنال إلى سلسلة اللاهزيمة خلال تلك الفترة.

وخطف الجابونى لقب لاعب شهر سبتمبر من منافسيه الذين تمثلوا في رياض محرز، كيفين دي بروين من مانشستر سيتي، ألكسندر أرنولد من ليفربول، وجون مكجين لاعب أستون فيلا، سون هيونج مين لاعب توتنهام وريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي وكالوم ويلسون من بورنموث.


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