"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

11 أكتوبر 2019 - 01:22 م

انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج" راجح قاتل"، بعد قتل شاب رفض التحرش بفتاة، وقتله المتحرشون.

وتصدر هشتاج "راجح قاتل" مواقع البحث، بعد يوم كامل من تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار صورة لشابين في أوائل العشرينيات، بحسب صحيفة "الوطن ".

وسرد محمد البنا، والد الشاب القتيل محمود، تفاصيل الواقعة حيث قال إن ابنه قتل على يد 3 شباب بمركز تلا في محافظة المنوفية بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع، وأوضح أنه في بادئ الأمر تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأن محمود تعرض لاعتداء وطعن بالبطن وجرى نقله للمستشفى، مؤكدًا أنه توجه على الفور للمستشفى ولكن وجد نجله قد فارق الحياة.

وأكد والد القتيل أنه كان هناك تربص من قبل الشباب بنجله بعد معاتبته لهم على تعديهم على فتاة والتحرش بها، مضيفًا: "ابني قالهم مش رجولة وأعتبرها زي أختك، وابني معروف وسط أصحابه بالتربية والأخلاق، وأخلاقه الزائدة اللي عملت فينا كده، العيال رسموا الخطة على ابني وتربصوا به وهو رايح الدرس واعتدوا عليه".