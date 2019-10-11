» "ترامب" يظهر على منصة فيديو "تويتش".. لهذا الأمر

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فيديو تويتش

انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصة  فيديو "تويتش" التابعة لشركة أمازون وظهر حسابه الذي جرى التحقق منه على منصة فيديو البث المباشر؛ كخطوة للسعي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2020.

وظهرت رسالة بشأن مسيرة لترامب في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا على قناته، التي حظت بما يزيد على 7 آلاف متابع اليوم الجمعة.

والمنصة التي تضم 15 مليون مستخدم هي منصة ألعاب بالأساس ولكنها تضم كذلك قنوات رياضية وموسيقية وسياسية.

وسبق ترامب إلى المنصة، السناتور بيرني ساندرز الذي يحدوه أمل الترشح للرئاسة وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عضو مجلس النواب.

يذكر أن ترامب ينشط على تويتر وهناك ما يزيد على 65 مليون شخص يتابعون منشوراته بشأن الرسوم الجمركية في الحرب التجارية مع الصين، و كذلك العديد من القرارات السياسية.


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