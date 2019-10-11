بهذه الحيلة تحاول نساء" داعش" الهروب من مخيم الهول

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متابعات - أمينة عبد العال

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داعش

نساء داعش

مخيم الهول

بدأت نساء "داعش" المعتقلات في  أعمال شغب في "مخيم الهول" لرغبتهم في الفرار، من المعسكر، مستغلين نقصا في عدد الحراسات داخل المعسكر وفي محيطه بعد قيام "قسد" بسحب عدد من مسلحيه باتجاه جبهات رأس العين وتل أبيض لمواجهة هجوم الجيش والميليشيات التابعة له شمال شرق سوريا.

وأشارت "سبوتنيك" في تقرير لمراسلها من المنطقة الشرقية عن مصادر في تنظيم "قسد" إلي أن أعمال شغب يشهدها معسكر الهول في الحسكة، مشيرا إلى أن عددا من نساء مسلحي "داعش" المعتقلات ومعهم بعض الشبان يحاولون افتعال حالة من الشغب داخل المخيم لإحداث ثغرة في المعسكر ليتمكنوا من الاستفادة منها في تنظيم عملية هروب.

ويقع معسكر الهول في ريف الحسكة الجنوبي الغربي على بعد نحو 10 كم من الحدود السورية العراقية.

وفي السياق، أكدت مصادر كردية عن قيام عربات مدرعة أمريكية بتسيير دورية شرق بلدة عين عيسى بنحو 15 كم بالإضافة إلى تسيير دورية أخرى بمحيط تل أبيض.


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