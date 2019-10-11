فجر السعيد: "اللي يحبني يدعيلي"

11 أكتوبر 2019 - 01:55 م

ناشدت الإعلامية الكويتية فجر السعد محبيها ومتابعيه بالدعاء لها، قبل دخولها لإجراء عملية جراحية في باريس.

وكتبت السعيد على حسابها في تويتر : " عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس.. تعتبر العمليه الرابعه منذ بدء الأزمه الصحيه... إن شاء الله تكون العمليه الأخيره ... اللي يحبني يدعيلي".

يذكر أن السعيد كانت قد نشرت صورة لها من داخل المستشفى في أواخر الشهر الماضي، حيث بدا عليها الإرهاق الشديد رغم ابتسامتها.

وظهر في الصورة الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقًا من داخل المستشفى الذى تخضع فيه للعلاج.

وعلقت فجر السعيد على الصورة: "سعادتي لاتوصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم ".