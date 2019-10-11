» الأهلى يجهز ثلاثي الفريق المصاب لموقعة الزمالك بالدورى

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وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا أخيرًا خاص لثلاثي الفريق المصاب وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويسعي "بينكيل" لتجهيز الثلاثي بناء علي التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاجه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.

ويستعد الأهلى جيدًا لمواجهة الزمالك بالجولة الرابعة لبطولة الدوري والمقرر لها 19 من الشهر الجارى.  


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