  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:30 م
بحث متقدم
ناقلة النفط الإيرانية

أول صور لناقلة النفط الإيرانية .. بعد استهدافها بصاروخين

جريمة

جريمة مروعة هزت المدينة المنورة

نعمات عبدالله خير

أول امرأة سودانية على رأس المؤسسة القضائية

نساء داعش

بهذه الحيلة تحاول نساء" داعش" الهروب من مخيم الهول

فجر السعيد

فجر السعيد: "اللي يحبني يدعيلي"

الشرطة البريطانية

هجمات إرهابية علي مركز تجاري في بريطانيا

الشاب القتيل

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

الرئيس السيسي

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

مجلس النواب اللبناني

اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو

عرب وعالم

طائرة الكونغو المختفية
طائرة الكونغو المختفية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»

#

صاحب فيديو "الخرتيت" يفجر مفاجأة مدوية عن مكان تصويره

#

البرهان يفجر مفاجأة عن انسحاب الإمارات من اليمن

#

مفاجأة جديدة عن شقيق البشير يكشفها مدير السجون

الرئاسة

الكونغو

الشحن

شرق الكونغو

بعد الإعلان عن اختفائها منذ ظهر الأمس والبحث عنها، كشف أخيرا عن مكان طائرة الكونغو المختفية، حيث عثر عليها محطمة في غابة شرق الكونغو، وكانت طائرة الشحن تقل بعض موظفي الرئاسة الكونغولية.

وقالت هيئة الطيران المدني في الكونغو إن الطائرة، التي تقل 8 أشخاص من بينهم طاقم من العاملين في مكتب الرئاسة الكونغولية عرف منهم سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ومدير الخدمات اللوجستية، كانت في طريقها إلى العاصمة كينشاسا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وكان مدير عام الهيئة جان مبونغا في بيان، إن "طائرة شحن من نوع أنتونوف 72 (كان) يسيرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمن الجوانب اللوجستية للرئاسة، وعلى ومتنها 4 من أفراد الطاقم و4 ركاب مدنيين وعسكريين  فقدت الاتصال ببرج المراقبة  بعد 59 دقيقة من إقلاعها" من غوما.

وتضاربت الأنباء حول مصير الطائرة، إذ ذكرت الهيئة في تصريحات أولية أن الطائرة اختفت عن أجهزة الرادار دون تحديد سبب اختفائها، لكنها عادت لاحقا لتقول إنها سقطت في غابة شرقي البلاد.

ولم تذكر الهيئة حجم الطائرة ولا سنة صنعها، كما لم تتطرق إلى الاحتمالات وراء سقوط الطائرة وتحطمها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سمكة ثعبانية "برمائية" تهدد أمريكا
» السفارة السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر
» جمال شعبان: بعض المنابر ساهمت في شيطنة الأطباء
» روسيا تدعو تركيا لهذا الأمر بسوريا
» انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب
» "ترامب" يظهر على منصة فيديو "تويتش".. لهذا الأمر
» مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو
» الأهلى يجهز ثلاثي الفريق المصاب لموقعة الزمالك بالدورى
» أول رد من "تويتر" على حظر حسابات معارضين
» "رن هاتفه"..إعلامية تطرد ضيفها علي الهواء
» بيراميدز يواجه "المقاصة" وديا على "الدفاع الجوى"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:33 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف