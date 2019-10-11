أول امرأة سودانية على رأس المؤسسة القضائية

11 أكتوبر 2019 - 02:23 م

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية؛ إضافة إلى منصب نائب عام جديد.

وذكرت "وكالة الأنباء السودانية"، أن مجلس السيادة عين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء، وتاج السر علي، في منصب النائب العام.

ويأتي تعيين "خير" في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب العليا؛ خاصة أن السودانيات كن على الجبهة الأمامية للثورة التي أدت إلى عزل الرئيس السابق للبلاد عمر البشير أبريل الماضي.

وبدأ السودان في إجراءات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة جرى توقيعه في 17 أغسطس الماضي بين قوى الحرية والتغيير، وقادة المجلس الانتقالي العسكري، لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتشكلت أول حكومة سودانية بعد الإطاحة بالبشير في سبتمبر الماضي، برئاسة عبدالله حمدوك.