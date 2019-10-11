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أول صور لناقلة النفط الإيرانية .. بعد استهدافها بصاروخين

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ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية

علي محمود

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تداولت وسائل إعلام خليجية أول صور لناقلة النفط الإيرانية  التي تم استهدافها بصاروخين  في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أدت إلي اندلاع حريق على متنها.

ونتج عن الانفجار  تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، كما تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر، ولم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وذكرت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق أن صاروخين استهدفا الناقلة فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار، لافتة إلى تسرب النفط من الناقلة قد توقف. 

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