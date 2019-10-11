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«معيط» يجتمع بوزير الخزانة الامريكي لشؤون مكافحة الإرهاب

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

وزير المالية

الولايات المتحدة

مكافحة الإرهاب

وزير الخزانة

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الجمعة اجتماعًا مع مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب.

وقال وزير المالية، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وإرساء دعائم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، ومكافحة جرائم غسيل الأموال.

وأضاف إلى أن وزارة المالية تعكف على تحديث المنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية لحوكمة الإجراءات وتيسيرها وميكنتها، بما يُساعد في تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.

وأشار معيط إلى إن الحكومة مستمرة في استكمال ميكنة الإجراءات والمعاملات الحكومية للتيسير على المواطنين، الأمر الذي يُسهم بالضرورة أيضًا في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي خاصة في ظل الحوافز الجديدة التي تُشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام طواعية للاقتصاد الرسمي.

وتابع، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ليصبح قاطرة الاقتصاد القومي، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات من خلال تطوير المظلة التشريعية، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي واستدامة تحسين معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

أشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال الاقتصادي بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.

فيما أعرب مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، عن تقديره وتقدير الحكومة الأمريكية للنتائج المبهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي فاقت التوقعات، والتي سوف تأتي بثمارها التدريجية للمواطن المصري في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وتحسن قيمة الجنيه المصري بما ينعكس في تحسن معيشة المواطن المصري، وتحسن وضع مصر كواحدة من أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات.

وقال إن بلاده تحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادي خاصة في ظل نجاح التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة.

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