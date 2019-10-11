» أمريكا: نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر «مبهرة»

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حسن علام- متابعات

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الإصلاح الاقتصادي

الخزانة الأمريكي

قال مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب، إن بلاده تحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادي خاصة في ظل نجاح التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة.

وأعرب خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تقديره وتقدير الحكومة الأمريكية للنتائج المبهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التى فاقت التوقعات، والتي ستأتي بثمارها التدريجية للمواطن المصري في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وتحسن قيمة الجنيه المصري بما ينعكس في تحسن معيشة المواطن المصري، وتحسن وضع مصر كواحدة من أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات.


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