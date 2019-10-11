» اندلاع حريق هائل بسجن النساء وأصابة 16 بالكويت

اندلع حريق هائل داخل، نتيجة لماس كهربائي، داخل سجن النساء المركزي في دولة الكويت، اليوم، حيث أشتعلت النيران داخل أروقة السجن.

وكشفت صحيفة “الراي” الكويتية، أنه فور اندلاع الحريق، اتجهت قوات الحماية المدنية إلى السجن وتمكنوا من السيطرة عليه، مشيرة إلى أن الحريق سبب ماس كهربائي.

وقالت، إن رجال الإسعاف تمكنوا من إسعاف 16 سجينة أصيبوا بحالات اختناق جراء الحريق.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، سجل ملاحظات حول أوضاع السجن المركزي وسجن النساء والسجن العمومي.

وتمثلت أبرز الملاحظات في الكثافة العالية في أعداد النساء الموقوفات على ذمة الإبعاد، وعدم وجود صيانة، إضافة إلى قدم بعض المباني واكتظاظ العنابر بشكل لافت.

كما تم ملاحظة وجود كثافة في أعداد سجن النساء، حيث أرجعت إدارة السجن أسباب الكثافة إلى وجود أحكام قضائية بحق الموقوفات تؤدي إلى ايقاف إجراءات ابعادهن.