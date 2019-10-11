» العثور على جثتي ضابط طيار متقاعد ونجلته في سيارة

11 أكتوبر 2019 - 04:28 م

تمكنت الأجهزة الأمنية في من العثور على جثتي مدرسة ووالدها ضابط طيار متقاعد داخل سيارتهما بأحد الدروب الجبلية بطريق الجلالة.



