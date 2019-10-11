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العثور على جثتي ضابط طيار متقاعد ونجلته في سيارة

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حسن علام- متابعات

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جثتيى

ضابط طيار

تمكنت الأجهزة الأمنية في من العثور على جثتي مدرسة ووالدها ضابط طيار متقاعد داخل سيارتهما بأحد الدروب الجبلية بطريق الجلالة.
وتبين من تحقيقات الأجهزة الأمنية أنه تم العثور على جثة مدرسة تدعى منال محمود تهامي، تعمل بإحدى مدارس الغردقة، وجثة والدها، بعد أن اختفت أثناء استقلالها سيارة ملاكي يقودها والدها المسن في طريق العودة من القاهرة للغردقة وذلك بطريق الجلالة شمال البحر الأحمر.

 وفور تلقي البلاغ من أسرة وأصدقاء المدرسة تحركت عدة فرق بحث من الشرطة مع بدو المنطقة مع رئيس قطاع المنطقة لطريق جبل الجلالة وتم تمشيط الطريق وأسفل الطريق في وادى الجلالة للتأكد من تعرضهما لحادث من عدمه أو انحرفت بهما السيارة من على سور الطريق أو الطرق العسرة وسقطت في أسفل وادى الجلالة على مسافة طول الطريق وأن آخر مكالمة كانت أثبتتها الشبكات ولكن انقطع اتصالها بعد دخولها الطريق بساعة، وأن الأربعة خطوط التي تخصها وتخص والدها أغلقت.

 وأكد أصدقاء المُدرسة أن والدها يدعى محمود تهامي وكان يعمل ضابط طيار، متقاعد، رجل كبير في السن 72 سنة، ومريض بالقلب والضغط والسكر ونظره ضعيف جدا ويأخذ أدوية كثيرة ولا يستطيع الحياة دونها.

وأكدت نتائج تفريغ كاميرات المراقبة في البوابة الأولى لطريق العين السخنة أن دخولهما من البوابة كان الساعة 11 صباحًا، وأن آخر مكالمة أجريت من هاتفيهما قبل إغلاقهما كانت الساعة 12.56 ظهرا من أول طريق الجلالة ولم يصلا لنهاية الطريق بمنطقة الزعفرانة، وتدور الشكوك حول أن السيارة قد انحرفت في وادى من الوديان التي على جانب الطريق.

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