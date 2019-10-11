«شوبير»: الأزمة بين «الخطيب» و«آل الشيخ» انتهت

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ال الشيخ

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الاهلى

الخطيب

شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، انتهاء الخلاف القائم بين تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعدما تمنى الأول الشفاء العاجل لرئيس القلعة الحمراء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وأضاف «شوبير» في تصريحات تليفزيونية: أن الفيديو الذي نشره آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تمنى فيه الشفاء لـ«الخطيب» لاقى ترحيبًا كبيرًا داخل الأوساط الأهلاوية، خاصة من قبل إدارة القلعة الحمراء.

واستدرك قائلاً: «الأزمة بين الطرفين انتهت تمامًا، والعلاقات ستعود بشكل تدريجي بين الطرفين».

كان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بعث برسالة للخطيب، وتمنى له الشفاء بعد أنباء عن حاجة رئيس الأهلي لتدخل طبي وجراحي جديد بسبب آلام الظهر التي يعاني منها.

وقال آل الشيخ: "لسه عارف موضوع الكابتن الخطيب ألف سلامة وما يشوف شر إن شاء الله وربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير إن شاء الله بصحة وعافية".


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